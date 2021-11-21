捷運三鶯線昨在三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，發生模板爆裂意外，造成工人3死2傷，新北地檢署檢察官邱舒婕預計11時20分至板橋殯儀館相驗3具遺體。

三峽警分局昨已依涉犯過失致死罪約談工地負責人、灌漿工程負責人、現場司機及1名工人製作筆錄，待相驗後檢察官將再決定今下午複訊的被告及證人。