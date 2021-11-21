捷運三鶯線工安釀3死2傷 檢方今相驗遺體 10:592021/11/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市捷運三鶯線工地20日進行橋墩灌漿工程，因鷹架支撐不足「爆模」。泰國籍47歲諾姓工人掉落於鷹架上，出動吊車救出送醫。（新北市消防局提供／葉書宏新北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 捷運三鶯線昨在三峽區佳興路、佳福路口工區進行橋墩柱頭頂版混凝土澆置作業收尾階段，發生模板爆裂意外，造成工人3死2傷，新北地檢署檢察官邱舒婕預計11時20分至板橋殯儀館相驗3具遺體。 三峽警分局昨已依涉犯過失致死罪約談工地負責人、灌漿工程負責人、現場司機及1名工人製作筆錄，待相驗後檢察官將再決定今下午複訊的被告及證人。 捷運三鶯線工安意外3死2傷 榮工及包商各遭重罰30萬元 捷運三鶯線爆工安意外 3人無生命跡象 侯友宜將趕赴現場 #相驗 #捷運三鶯線 #3死 #2傷 #負責人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 三鶯線工安意外3死2傷 承包商「施工疏失」新北開罰84萬 09:222021/11/21 社會 捷運三鶯線意外釀3死 新北：將協助辦理職災慰助金申請 15:062021/11/20 社會 捷運三鶯線工安意外釀3死 負責人「施工都有計算過」：可能有瑕疵 17:162021/11/20 社會 捷運三鶯線3死意外 新北檢成立緊急應變小組蒐證 16:222021/11/20 社會 捷運三鶯線崩塌3死 逃死工人顫抖還原驚悚瞬間：緊抓鋼筋保命 16:202021/11/20 社會 秋鬥行腳新營開講 主婦聆聽 攤商認同 04:102021/11/21 焦點要聞 承包商榮工爭議多 曾剝削移工 04:102021/11/21 社會新聞 影》美亞特蘭大機場安檢區爆槍響 旅客嚇壞驚逃釀3傷 08:422021/11/21 國際 捷運工安意外 三鶯線灌漿爆模 工人3死2傷 04:102021/11/21 焦點要聞 三鶯線工程崩塌釀3死 2台籍、1泰國籍頭部重創不治 15:062021/11/20 社會 看屋筆記：新興區星時代(個案＋價格分析) 09:002021/11/21 建案開箱-高雄 社會熱門新聞 又是口罩惹禍？超商店員遭男持刀「店內狂刺到店外」慘死 - 社會 龜山男不爽被勸戴口罩 3進3出刺死超商店員 進派出所腿軟 - 社會 台南日常？ 男為吃牛肉湯竟車停路中央就走了 後車全傻眼 - 社會 重機插C300慘死 攝影師批賓士駕駛：路邊出來難道不看 - 社會 台中女大生騎Youbike 突被高學歷婦拉下車 跳針狂吼：威脅到我 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。