新北市交通局統計，今年1到8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加11％，其中以機車族、行人比例最高，而大型車輛肇事導致事故死亡增加幅度較大；交通局表示，市府成立機車及高齡者肇事專案小組，及大型車輛違規加強執法，透過工程、教育、執法等手段三管齊下，全力改善。

交通局交安科長林昭賢指出，新北今年1到8月交通事故30日內死亡人數較去年同期增加17人，主要肇因以未依規定讓車15％、未注意車前狀況14％較多，且以自摔、自撞最多25％，次為側撞24％。

交通局表示，新北市與六都相比30日內死亡人數持續保持第2低，但仍有很大的進步空間，持續集結交通、警察、工務、教育、新聞等局處和學者專家的道安會報團隊從工程、教育、執法等面向，加強推動事故防制工作，包括針對易肇事路口進行改善工程，並成立肇事改善小組，同時持續並改善行人通行空間如通學巷弄及廊道改善、路口行穿線退縮增設行人庇護島。

而針對機車族的行車安全，調整轉向配置及路型、車道寬度重新配置，並由交通局依據各區事故特性與公所合作拍攝在地化宣導影片，並安排交通安全宣導團和路老師至各級學校、公司行號等密集加強交安宣導。

警察局也將易肇事熱點列入巡邏守望重點，運用移動式測速器材、長鏡頭照相等科技執法方式，針對超速、闖紅燈、轉彎未依規定等主要違規項目舉發；同時針對不同行政區事故分析，由各警分局編排專案勤務，包括未成年無照駕駛、未戴安全帽、使用行動裝置等違規列為重點取締項目，嚴格執法。

警方指出，移動式測速照相或科技執法主要用意不是取締違規，而是要提醒駕駛人依照速限行駛，提高行車安全；交通局也提醒用路人務必遵守交通規則，互相禮讓，謹記「路口慢看停，行人停看聽」，勿超速搶快、闖紅燈、不依號誌指示違規左轉，避免發生事故，共同維護交通安全。