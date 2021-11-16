台北市長柯文哲直指接種高端疫苗的77萬民眾成了白老鼠，他16日再批中央，違反醫學常理、倫理，這是不對的政策，政府不應該這樣幹，最看不起台獨大老蔡丁貴，在國外打BNT回台喊愛台灣要打國產疫苗。

柯文哲今赴議會接受市政總質詢，議員洪健益出示小黃卡表示自己接種2劑高端，柯既然認為是重打，那有無更好方式，柯文哲先是指出，醫學問題不要問他，不出國就沒事了，接著抨擊中央根本違反醫學常識、倫理，這是不對的政策，一開始就不應該這樣打，這是錯誤的政策。

柯文哲說，接種高端疫苗有滿滿台灣價值沒辦法，但醫學不是這樣搞的，不懂就算了，懂醫學的就知道是違反醫學常識、倫理，國際形勢就是這樣，政府不應該這樣幹，「這個我非常清楚，當然敢大聲講話」，不出國不要緊。

柯文哲還對洪健益說，「知道你是有為難、為黨犧牲」，最起碼沒有偷打BNT，這種人反而很佩服，最起碼有氣魄，他倒是很瞧不起蔡丁貴在國外打BNT，回台喊愛台灣要打國產疫苗。