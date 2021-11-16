東京奧運中華羽球隊打下1金1銀史上最佳成績，讓國內羽球運動風氣更盛，參與這項運動的人數突破300萬，中華民國羽球協會攜手長期支持羽球運動的大金空調，發起「我愛羽球 台灣新國球」影片募集活動，16日下午舉辦頒獎典禮，表揚獲獎學校及單位。

本屆「我愛羽球 台灣新國球」影片募集活動分為國小組、國高中組、大專社會組，依照評選規則各取前3、優勝3名頒獎，共64組球隊參加，根據影片觀看次數及按讚次數訂出總排名，國小組前3名依序為興隆國小、中正國小、仁愛國小，國高中組前3是興華國中、中正國中、新豐高中，大專社會組前3則為國立高雄大學、中台科技大學、長庚大學。

興隆國小體育組長邱仲軒透露，學校位在竹北，是一所2011年才創辦的新學校，在他努力之下，學校從2014年開始有羽球隊，這次影片募集活動，大家先開會集思廣益，構思出內容，讓小朋友自由發揮，拍出他們為了羽球展現出來的純真語言、行為，花了一個上午拍攝所需的素材，再剪輯出規定的1分鐘時長影片參選。

邱仲軒補充，這次活動全校整個社區都很支持，除了大家努力點閱，群組也會放上影片連結廣邀家長們點閱、分享，締造約10萬的點閱數，很感謝大家的幫忙。