《國際金融》SPACs公司12月6日起瑞士股市掛牌 15:572021/11/16 時報資訊 時報編譯張朝欽綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 瑞士證券交易所營運商SIX周二表示，從12月6日起，特殊目的收購公司(SPACs)可以在瑞士交易所上市。 SPAC是空殼或空頭支票公司，透過公開上市籌集資金，再收購一家私有公司，讓該公司公開化。對於希望進入公開市場的公司而言，是一種快速簡便的替代選擇，讓該私人公司能獲得更確定的估值。 今年稍早，瑞士金融堅度管理局(FINMA)曾要求證交所營運商SIX在推出新融資工具之前，能夠修改其SPAC的上市規則。 SIX表示，已經獲得相關監管單位的授權。 國泰基因免疫革命ETF 22日掛牌 李國鼎科技論壇 12月3日登場 #SIX #瑞士 #SPACs #營運商 #SPAC 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全球股市續衝 創新科技潛利大 04:102021/11/16 投資理財 《國際產業》巴菲特出清默沙東 新入手Royalty Pharma 12:502021/11/16 財經 《產業》企業年終大調查 金融餐飲環肥燕瘦 11:082021/11/16 財經 《國際社會》日新冠疫苗加強劑接種 12月啟動 11:082021/11/16 財經 唐榮 打造高端MIT電動巴士 04:102021/11/16 投資理財 森崴能源 辦秋季淨灘 04:102021/11/16 投資理財 疫情趨緩、資金回補、股市可期 東協基金趁勢布局 11:392021/11/16 財經 《電子零件》認列信用減損致前3季每股虧20.13元 康控：力保股東權益 08:182021/11/16 財經 廣三崇光團隊打造超級娛樂購物城 04:102021/11/16 生活新聞 元大人壽 蟬聯最佳服務品質獎 04:102021/11/16 金融．稅務 台鋼集團 前三季賺贏去年近三倍 04:102021/11/16 證券．權證 財經熱門新聞 老美黑手伸進晶片自由市場？張忠謀一席話曝玄機 - 財經 太詭異！「特斯拉殺手」營收掛0 竟成為全球第3大車廠 - 財經 元宇宙題材發威 元大高科技、2001基金淨值創新高 - 財經 機械車位4鍊全斷、車體直線掉落！駭人照片曝光 網嚇：扯爆 - 財經 閃辭中芯副董後首發聲 蔣尚義坦言心情：想看看他 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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