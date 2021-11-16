瑞士證券交易所營運商SIX周二表示，從12月6日起，特殊目的收購公司(SPACs)可以在瑞士交易所上市。

SPAC是空殼或空頭支票公司，透過公開上市籌集資金，再收購一家私有公司，讓該公司公開化。對於希望進入公開市場的公司而言，是一種快速簡便的替代選擇，讓該私人公司能獲得更確定的估值。

今年稍早，瑞士金融堅度管理局(FINMA)曾要求證交所營運商SIX在推出新融資工具之前，能夠修改其SPAC的上市規則。

SIX表示，已經獲得相關監管單位的授權。