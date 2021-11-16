為宣導公投蓋「4個不同意」，立法委員鍾佳濱16日在屏東率先以站路口方式在上下班時間宣傳，鍾強調，此次公投攸關台灣未來，呼籲屏東鄉親踴躍投票，這項行動將持續至12月18日公投日前。

清晨6點半不到，鍾佳濱與志工一起在屏東市台一線和生路與建國路加油站旁，持「縣長選鍾佳濱，公投蓋不同意」大字牌，揮手、鞠躬向通勤族致意，並透過廣播「公投蓋不同意，讓台灣更有力」、「讓台灣貿易走向國際」、「讓台灣不再亂下去」等簡潔有力詞句向民眾宣導。

隨著民進黨屏東縣長黨內初選腳步逼近，加上是屏東縣首位民選公職人員站路口宣傳，引起民眾好奇。鍾佳濱認為，此次4項公投若通過，將影響台灣際貿易與台美關係、製造投票糾紛、增加停電風險等。

因此他要求屏東服務處全體同仁熟記蓋不同意的4大理由，包括違背公平貿易，阻礙台灣外銷；製造投票糾紛，破壞民主選舉；延續核能發電，汙染土地環境；耽誤進口天然瓦斯，增加停電風險。一有機會就加強宣導，讓屏東民眾了解。

鍾也表示，即日起只要立法院抽得出時間，他就會利用上下班時間，在屏東市要道站路口宣導，若他本人撥不出時間，也會請其他同仁代勞，這項行動將持續至投票日。