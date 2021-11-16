機組員入境採檢須以侵入性的鼻咽拭子執行，頻繁採檢以致發生多起機師在空中執勤時流鼻血的後遺症，恐影響飛航安全，交通部民用航空局表示，已注意到該項風險，並行文中央流行疫情指揮中心建議改以深喉唾液檢測。

根據現行規定，機組員入境14天要執行3次PCR採檢，只能用鼻咽拭子採檢，但許多機組員反映，該種檢測方式造成鼻咽不適，有機師甚至在飛行中，因氣壓變化大嚴重流鼻血，長榮航空關係企業工會日前就公開喊話，希望採檢可改用深喉唾液方式執行。

民航局副局長林俊良今表示，機組員反映「戳鼻孔」檢測造成的困擾，民航局有注意到，也很認同，10月底已行文疫情指揮中心，建議以深喉唾液取代，疫情指揮中心也在評估中。

林俊良說，10月、11月都有請航空公司與工會溝通，同時要求航空公司派遣時，要在防疫與人員修習下取得平衡，例如長班結束後，是有較多喘息日，部分機隊已有成效。