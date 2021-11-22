立法院教育及文化委員會今天審議《私立學校法》修正案，立委林宜瑾等人提案修改第39條，主張「私校招生辦法及入學方式涉及國民教育階段者，應由學校主管機關以電腦抽籤方式定之」，但經過充分討論後未達成共識，因此這一條修正案保留送朝野協商。

許多私立國中小用小聯招方式招生，引發亂象。因此林宜瑾等23位立委提案主張修改《私立學校法》第39條，不讓私立國中小以小聯招方式招生，而由學校主管機關以電腦抽籤方式定之，以避免學生從小就去補習，造成教育失序。

不過國民黨立委林奕華表示，她也不贊成私立國中小以考試方式來招生，但要讓私立學校展現特色，相關法令就要鬆綁，不能規範太嚴。她舉例，台北市許多國中小設有雙語班、國際班，難道也只能以抽籤方式招生？

國民黨立委李德維也說，如果一個學生小一到小六讀普通班，進國中時沒有經過英文能力檢測就以抽籤方式進到雙語班，那這個雙語班的學生程度相差太多，如何運作？

教育部次長蔡清華表示，一些特色班級如藝術才能班或體育班，現在就有招生辦法規範，但對於普通班級，如果用智育成績來進行篩選，教育部不能認同，因此支持修正《私立學校法》第39條。

與會朝野立委有共識私立學校在國中小教育階段不該以考試方式來篩選學生，但對於是否只能採電腦抽籤或是還有其他方式（如依戶籍）招生，則沒有達成共識，最後這個修正條文被保留送朝野協商。