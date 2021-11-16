光洋科（1785）愈吵愈烈，由股權之爭演變成官司之爭，15日屬公司派的獨立董事吳昌伯向智慧財產及商業法院提起聲請，對屬市場派的獨董吳美慧提出「定暫時狀態處分」，禁止其於12月24日召開股東臨時會，並針對網路論壇因相關訊息引發負面討論，發布新聞稿做出說明，以免各界繼續不斷的無謂臆測。

光洋科公司派表示，經股東檢舉後調查發現，吳美慧在擔任光洋科獨立董事期間，於今年5月初於電影包場活動中，曾對外自稱為台鋼集團幕僚長，不諱言其與台鋼公司有直接或間接的利害關係，另在今年11月5日光洋科董事會休息時間，亦曾協助於臨時動議改選董事長，更與台鋼派董事以休會方式爭取王炯棻以玉璟公司代表人抵達會場之時間，均見吳美慧從一而終均為台鋼集團利益行事，絲毫不具獨立董事之獨立性可言。

光洋科公司派並以台鋼董事長王炯棻於11月11日召開記者會，吳美慧亦陪同出席作為佐證，同時引述記者會中的對話做出說明，光洋科公司派指出，王炯棻在記者會中曾稱：「台鋼集團在光洋科本來就有5席董事，含玉璟公司有5席董事…」，所謂台鋼集團5席董事，指的就是林輝政、黃俊義、玉璟公司、方振名及吳美慧。同時，吳美慧亦於記者會中提及「馬前董事長，難道只有你（馬堅勇）的那一派可以行使職權嗎？非你的那一派就不可以嗎？」均顯示吳美慧為台鋼集團利益行事，明顯違反獨立董事應遵循辦法（第3條第1項第5款規定），其獨立董事之職務自應當然解任。

據此，光洋科代理發言人陳澤輝重申，「光洋科為合規合法企業，一向嚴守公司治理原則，對於不正當行為，我們予以嚴厲譴責」，並盼主管機關以公平公正態度儘速處理，亦盼各界勿遭誤導，讓企業回歸正常營運，以維護產業的良性發展。