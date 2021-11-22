美光科技（Nasdaq: MU）今日宣布，聯發科（2454）已率先驗證美光LPDDR5X DRAM，並將用於其為智慧型手機打造的全新天璣9000 5G旗艦晶片組。美光為業界首家將這款最快、最先進的行動記憶體送樣並交付驗證的半導體公司，並已出貨首批以其業界領先的1α製程為基礎設計的LPDDR5X樣品。

美光LPDDR5X專為高階和旗艦級智慧型手機設計，將因應智慧型手機生態系統掀起由人工智慧（AI）和5G創新推動的資料密集型應用程式的新浪潮。

美光率先將基於1α的LPDDR5X交付驗證並推動上市，鞏固其在行動生態系統的領導地位。JEDEC於7月宣布LPDDR5X擴展規範後，美光隨即達成此項里程碑，在節省功耗的同時，為增強型5G通訊和效能提供更高的記憶體頻寬和速度。

美光資深副總裁暨行動事業單位總經理Raj Talluri說：「創新且先進的智慧型手機體驗需要仰賴記憶體技術，以滿足行動市場的龐大頻寬需求。美光與聯發科技攜手驗證了全球最先進的行動記憶體，助生態系統得以為手機研發出由5G和AI所強化的新一波豐富功能。」

聯發科的天璣9000行動系統單晶片將成為首款支援美光LPDDR5X記憶體的產品。美光向合作夥伴出貨LPDDR5X以及聯發科的驗證，為市場廣泛採用LPDDR5X打下了堅實的基礎。