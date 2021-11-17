美國職棒在台灣時間半夜傳出驚人消息，本季在大都會復出的先發強投「雷神」辛德加(Noah Syndergaard)與天使簽約，將以1年2100萬美元(約台幣7億5600萬)前進洛杉磯，目前只差通過體檢就能正式加入球隊，而日本強投大谷翔平也迎來重量級先發隊友。

Breaking: Noah Syndergaard and the Los Angeles Angels are in agreement on a one-year, $21 million deal, pending a physical, sources tell @JeffPassan. pic.twitter.com/S19LAiLG6g — SportsCenter (@SportsCenter) November 16, 2021

連同本季回歸的1局比賽，辛德加大聯盟生涯留下47勝30敗，自責分率3.30的成績，717局能飆777次三振，未來仍有機會在大聯盟留下好成績，上週大都會向辛德加提出1年1840萬美元合格報價，但他選擇離開，天使將在2022年選秀犧牲1枚次輪選秀權。

不過目前天使急需先發投手，日本強投大谷翔平藉此能獲得支援，另外陣中還有卡布(Alex Cobb)，本季出賽18場能貢獻8勝3敗，自責分率3.76，接著大概剩坎寧(Griffin Canning)堪用，而辛德加確實是即戰力，但難保再次受傷，天使或許得再網羅一名強力先發。

辛德加2015年開始為大都會效力，首年出賽24場就繳出9勝7敗，自責分率3.24的成績，第二年爆發，出賽31場拿下14勝9敗，自責分率僅2.60，183.2局投球中能飆出218次三振，不過2017年因傷僅出戰7場，2018年繳出13勝4敗，自責分率3.03也不錯，接下來到19年開始受傷。

This is Noah Syndergaard first game back after missing 2 years due to injury.

pic.twitter.com/ZfVCCHewvd — Soto ⚾️ (@SotoP_23) November 16, 2021

他去年接受韌帶置換手術(TJ手術)，上次於大聯盟登板得回溯至2019年9月29日，本季睽違兩年正式復出，而他原本6月就能回歸，但又傳出確診新冠肺炎才延後。在今年9月29日他對馬林魚小試身手投1局，僅花10球解決3人，有2次三振無保送，直球速度最快達96.2英里。