新北市客家文化園區二期用地過去因被民眾占用，造成工程延宕，新北市府今年將土地全數收回，改造成「哈客樂園」，不僅有親水河道，還有埤塘文化景觀，另有藍染DIY體驗區，市府預計21日開幕，邀請民眾一起來體驗客家風情。

客家局長林素琴表示，新北哈客樂園位於三峽老街及鶯歌陶瓷觀光地區中間區位，周邊有三峽清水祖師廟、李梅樹紀念館、陶瓷博物館及將於明年完工的新北市立美術館，具有相當豐富的文化觀光資源。

林素琴說，哈客樂園戶外景觀工程利用生態砌石法將原有300多公尺的農田水利圳打造成親水河道，營造河川生態多樣性，設置了景觀湖，完善水環境生活，而河道及湖邊更種植了櫻花及落羽松，結合防洪防災與生態，希望成為遊客休憩好地方。

另園區的農事體驗區內設有水、旱田，結合可食地景種植野薑花、桂花、月桃、仙草等客家植物及魚腥草、紫蘇、香茅等藥用植物，具有早期客家庭院前的埤塘文化景觀。

而藍染與客家藍衫有著密不可分的關係，新北客家局還到陽明山考查，首創將早期山野間菁礐池、藍染架及漂洗重現於園區，將來更結合手作DIY體驗及環境教育課程，讓更多的人了解藍染與客家的人文歷史脈絡。

林素琴說，11月21日客家局將以「慶豐收」為主題舉辦作客三鶯趣系列活動，規劃醃漬藝術、農事體驗、種茶及藍染手作等內容，邀請大小朋友遊憩於秘境之中。