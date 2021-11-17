近日大陸國家電影局發布《「十四五」中國電影發展規劃》提出，到2035年將建成電影強國，讓大陸電影實現高品質發展，預估未來4年多每年平均新增銀幕數量將超過5000塊，屆時到2025年的總銀幕總數超過10萬塊，同時規畫2025年票房過億元（人民幣，下同）的大陸國產影片達到50部左右，且國產影片年度票房占比保持在55％以上。

在電影創作方面，規畫指出，要實施大陸國產電影創作品質提升工程，在電影劇作、導演、表演等各方面加強創新，對優秀國產影片創作加強引導、給予資助，打造電影精品力作。

據《證券時報》報導，2018年12月大陸國家電影局印發《關於加快電影建設 促進電影市場繁榮發展的意見》，提出到2020年，全國加入城市電影院線的影院銀幕達到8萬塊以上。雖然2020年在疫情衝擊下新建影院受到影響，但銀幕總數仍保持增長。

統計截至2021年9月底，大陸共有銀幕8萬743塊，影院1萬4235家。按照新發展目標，扣除可能關閉的影院，未來4年多每年平均新增銀幕數量將超過5000塊，對現有電影市場形成挑戰與發展機遇。