高雄市議員黃捷先前才遭網紅小玉利用AI換臉技術，製作合成色情片於網路兜售，如今又遭盜用照片，在交友網站求包養，讓她直呼「真的躺著也中槍」。

黃捷今（17）日在臉書表示，繼換臉後，自己又遭盜用照片，被拿去交友網站求包養。根據該網站資訊顯示，該冒用者暱稱「小清」，年齡26歲、身高165，並選用黃捷在高雄市議會自拍的照片。

黃捷澄清，自己不住新店，身高也沒有165，並提醒大家這是詐騙，「這位真的不是我」，若有民眾發現盜圖，請協助檢舉並私訊給她，避免有人真的受騙。

YouTuber小玉利用AI換臉技術，製作名人合成色情片，再於網路兜售，黃捷也是受害者之一。她10月與同樣受害的立委高嘉瑜一同召開記者會時曾說，第一時間知道是受害者心情很複雜，認為公眾人物不應該被用這種方式羞辱對待，自己也看過影片，一開始滿滿憤怒，到後面感到非常噁心想吐，覺得是一種非常赤裸裸的性暴力，她也希望大家可以於站出來提告，才有辦法制裁犯罪者。