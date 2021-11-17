大陸《環球時報》指控我網軍介入宏都拉斯總統大選，外交部今天砲轟環球時報罔顧新聞從業守則，一再公然散布假新聞，企圖破壞友邦與我國的邦誼，「這種典型由『無良印品』炮製的假訊息，令人不恥」。外交部強烈譴責環時的不實指控及惡意誹謗，並呼籲國際社會共同唾棄。

《環球時報》17日報導，美國《時代》周刊指出即將於11月28日舉行的宏都拉斯總統選舉，正遭到一個有300多個虛假帳號構成的「網絡水軍」組織的擾亂和破壞。《環球時報》聲稱，該報與中國海峽研究院理事長雷希穎，循線追查後，發現「台灣民進黨當局的『鬼影』」。推論台灣的「1450」可能已經介入宏都拉斯此次總統選舉。

外交部發言人歐江安表示，《環球時報》所提的操作手法，就是中方近年來對台灣操作錯假訊息的攻勢模式，相信中國自己最清楚這類手法來自何處，也難怪《環球時報》被美國政府及國際公認為「外國使團」。外交部強烈譴責環球時報的不實指控及惡意誹謗，並呼籲國際社會共同唾棄。

歐江安強調，宏都拉斯本月28日即將進行總統及國會大選，未來不論何人當選，基於民主原則，我國政府均將尊重宏國大選結果。台灣將在長久的友好合作基礎上，秉持踏實外交、互惠互利的原則，持續與宏國新政府合作，共同推動各項裨益兩國人民福祉及國家發展的利民計畫。