雲林縣口湖地區是烏魚養殖大本營，每到11、12月，養殖業者便開始捕撈烏魚取卵，加工製成烏魚子，今年養殖烏魚受疫情、氣候影響，產量較去年減少，價格因而上揚，每片6兩重的烏魚子，每台斤約2600元左右，價格漲近2成，民眾大嘆萬物皆漲，要享用烏魚子只能多花點錢。

天氣轉涼，雲林縣口湖鄉養殖烏魚進入收成期，今年因疫情影響，飼料、人工等養殖成本上漲，漁民養殖意願減少，每片6兩重烏魚子，每台斤約2600元左右，比去年漲300元；每片5兩重烏魚子，每台斤約2500元，去年為2200元，同樣漲了300元。

漁民表示，台灣烏魚子加工製作已有百年以上歷史，口湖地區因緊臨台灣海峽，每年冬至前後漁民便等待野生烏魚群來報到，只要捕到野生烏魚便可過個好年；不過養殖烏魚經過長年技術改良，品質與產量已不輸野生烏魚，是漁民眼中的「烏金」。

漁民說，去年疫情一度造成餐飲業無法內用，烏魚子銷售受到影響，因此養殖戶大為減少，加上疫情造成國際航運受阻，飼料成本提高，連人工費用也上漲，烏魚養殖數量也跟著下降，所以今年的烏魚子數量比去年少了近一半。

目前疫情趨緩，餐飲業也持續復甦，烏魚子用量一直增加，各種活動也陸續舉辦，送禮需求增加，因此烏魚子價格水漲船高，各種大小的烏魚子每台斤都漲了300元左右。

民眾表示，面對烏魚子漲價，若要自用，大家會選擇較小片的，價格相對便宜，也有店家販售外形不對稱的NG烏魚子，大概可以打8折，在萬物皆漲的時代，只能想辦法節省荷包。