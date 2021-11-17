內湖好市多今（17）接獲台北市政府衛生局通知，有案16614確診足跡，今天下午4、5時許已閉店進行全店消毒，好市多表示，為了安全起見明（18）也會暫停營業一天，11月19日才會恢復正常營業。

《其他股》信義房屋慶40 周俊吉：還有更長的路要走
《韓股》確診數急飆 韓股走跌
#好市多 #新冠肺炎 #內湖店 #確診足跡 #台灣