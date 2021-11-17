好市多內湖店有確診足跡 今、明停業清消 19:582021/11/17 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 內湖好市多今（17）接獲台北市政府衛生局通知，有案16614確診足跡。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 內湖好市多今（17）接獲台北市政府衛生局通知，有案16614確診足跡，今天下午4、5時許已閉店進行全店消毒，好市多表示，為了安全起見明（18）也會暫停營業一天，11月19日才會恢復正常營業。 《其他股》信義房屋慶40 周俊吉：還有更長的路要走 《韓股》確診數急飆 韓股走跌 #好市多 #新冠肺炎 #內湖店 #確診足跡 #台灣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 南港CITYLINK、美麗華安檢不合格 北市各罰12萬 10:562021/11/17 生活 憋了半年 有陪侍八大行業解禁 04:102021/11/17 社會新聞 韓單日確診再破3000例 重症數創新高 10:542021/11/17 國際 柯：民汐線做全段 侯打臉：先蓋汐東線 04:102021/11/17 地方新聞 World Gym南京店爆會員染疫 北市衛生局回應了 15:202021/11/17 生活 境外移入＋5例 無新增死亡 14:342021/11/17 生活 本土繼續加零！新增5例境外 確診個案無人死亡 14:052021/11/17 生活 臉書發文誣指錢櫃SOGO店有人確診 男判罰10萬元 14:472021/11/17 社會 女人緣超好！5星座男天生有致命吸引力 18:342021/11/17 運勢 來萬華喝咖啡嘗人情味 04:102021/11/17 時尚消費 陸公益組織呼籲：建立防疫期大陸全國性寵物隔離制度 16:272021/11/17 兩岸 生活熱門新聞 全聯哪款醬油膏好吃 網推2牌子「嚐過就回不去了」 - 生活 混打只有1天機會 明上午10至16時開放登記 資格曝光 - 生活 超市盒裝蛋「價錢一樣」怎挑？婆媽曝3秘訣：一定是好蛋 - 生活 好市多內湖店無預警關店 北市衛生局證實有確診者足跡 - 生活 全聯「2件特價」只剩1罐怎麼辦？ 內行曝一招爽拿優惠 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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