文慧如將推出新專輯，近期釋出新單曲〈做你的太陽〉，還宣布今年12月11日自己生日當天，要把歷經一波三折的生日音樂會辦回來，雖然演出因疫情多次無奈延期，她仍樂觀說道：「歌手開唱，等一年不晚！」

這首新歌〈做你的太陽〉是文慧如早在六年前就已完成的創作，如今回頭看是經歷不少無常、創作瓶頸等起伏跌宕。受到疫情影響，除了演出活動減少，原訂於今年初舉辦的粉絲見面會、新加坡專場音樂會都接連取消，這都讓一直滿心期待用音樂與歌迷見面的她感到失落難過，她現在便親自填詞演唱，笑說聽到旋律好似被六年前的自己「跨時空」安慰了：「是很奇妙的感覺，希望不只是我，同樣遇過低潮的朋友們也都會被療癒到。」

她日前拍攝MV，相當考驗體力，她揹著吉他走入山林，有如苦行僧般在山中躑躅獨行，忍不住哀嚎：「光今天就超過我一個星期的運動量啦！」還被巴掌大的蜻蜓纏上，停在袖子上遲遲不願離去，讓害怕各類昆蟲的文慧如嚇得花容失色。然而，MV中一場露營戲碼可是讓鮮少有機會體驗野營樂趣的她過足乾癮，尤其見到現場「百萬級」的帳篷和各樣營具後更是瞬間轉換情緒打趣問道：「我今晚可以直接在這裡過夜嗎？」