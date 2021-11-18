主播王佳婉的老公、地產大亨呂台年去年在家庭聚會上，因不滿姪子劉鎮亞，雙方爆發衝突，呂拿狼牙棒毆打對方成傷，台灣高等法院維持一審認定，將呂台年依家暴傷害罪判刑4個月，恐嚇罪拘役50天，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回定讞。

劉鎮亞提告指控，呂台年除了打他外還恐嚇他，但呂辯稱，拿狼牙棒手電筒只是防身；呂說他一直有和解意願，不願意再浪費司法資源，且造成家人間紛爭，他當庭起身「舉手致意」向劉鎮亞道歉，但劉表示無法接受希望法官重判。

歷審審酌呂台年與被害人是叔姪關係，本應和諧共處，雙方因細故發生爭執，呂竟不思妥善處理、溝通，反恣意傷害被害人之身體及恫嚇對方，顯見其自我情緒管理能力及尊重他人法益之法治觀念均待加強，所為實非可取。

法官考量呂台年犯後坦承犯行，且其雖有與被害人和解之意願，然因與對方無法取得共識而未能達成和解等情，依傷害罪將呂男判刑4月徒刑，恐嚇罪拘役50日，均可易科罰金，最高法院駁回上訴確定。