110學年HBL高中籃球甲級聯賽18日男子組預賽點燃戰火，衛冕軍泰山高中展現進攻能力，114比83擊退強恕高中，不過防守上讓教練廖文彬不太滿意。

「分數上看起來很棒，但防守不應該只有這樣。」廖文彬這麼說，他認為，冠軍是上一個賽季的光環，本季又是全新的開始，「一切低調、從零開始。高中生比賽變數多，我們自己設定的東西要抓好，場上應變力也要夠，不然遇到比數接近的比賽重要時刻發生失誤，就會成為勝負關鍵。」

泰山高三前鋒楊財海右腳踝受傷，10月16日才動刀治療，目前術後來到第5周，已經可以走動，希望下下周可以進入輕鬆的跑動，而養傷這段期間體重不增反減，從95公斤降到88公斤，可以恢復訓練後會加強肌力，希望趕上12月高雄複賽。

泰山高中此役4人得分雙位數，上季新人王、本季成為大會秩序冊封面人物的劉宥儇17分最高，朱俊翰15分、13籃板「雙十」，受到廖文彬肯定的張祐瑋16分，陳慶達14分、6籃板、3阻攻；強恕也是4人得分上雙，黃光鼎17分、5助攻，顏凱俊16分，潘伯彥12分、6籃板，替補鐘建民10分。

泰山高中上季HBL新人王劉宥儇（中）本季角色更吃重。（高中體總提供）