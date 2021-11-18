帶著「最強國中生」封號的天賦加入「綠色神盾」松山高中，高一小將「小黑」林現惟HBL處女秀就繳出21分、10籃板，達到賽前設定到20分目標，幫助松山94比45輕取三重商工，在110學年賽季首場預賽旗開得勝。

林現惟笑說，印象國小二年級還三年級就在台北市立體育館看過高國豪在HBL的比賽，「因為自己很喜歡綠色，那時我就很喜歡松山高中。」時光飛逝，當初那個坐在場邊欣賞哥哥們打球的小男孩，如今成為站在場上比賽的主角。

談到松山畢業學長高國豪，林現惟霸氣說：「我覺得自己比高國豪學長會組織，身高也比較高（目前183公分），而且我好勝心很強，早就立下要在任何方面都比學長優秀，對於新人王、決賽MVP兩個大獎，我也有勢在必得的期許。」

雖然HBL第1場比賽得分有達標，林現惟還不夠滿意，「因為失誤有點多。」來自新竹，有排灣、泰雅兩族原住民血統的他，小時候因位父親常給他看自己欣賞的美國「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的影片，讓林現惟跟著愛上喬丹，希望透過高中持續進步，未來也不排除出國挑戰籃球夢。

松山教頭黃萬隆認為，時空背景不同，不好將高國豪、林現惟做比較，「國豪具爆發力、心理素質強悍，『小黑』則是比賽韻律好、更為流暢協調，但還有很多學習、成長空間。」

黃萬隆給林現惟HBL首戰打50分，補充：「『小黑』本來就有得分能力，但本戰防守有漏人，一對一也被對手輕鬆過人切入，防守換人也沒交代清楚，都是他要進步的地方，在場上要學著做出更好判斷、對的決定。」