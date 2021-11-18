四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，在第18案反萊豬公投案中，中廣董事長趙少康擔任正方代表。（張鎧乙攝）

四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，在第18案反萊豬公投案中，中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳擔任反方代表。（范揚光攝）

公投說明會「反萊豬」第二輪交鋒 戰鬥藍趙少康對決WTO副執行長李淳

四大公投案第2場公投電視意見發表會18日舉行，在第18案反萊豬公投案中，中廣董事長趙少康擔任正方代表。（圖/擷自直播畫面）

中華經濟研究院台灣WTO中心資深副執行長李淳擔任反方代表。（圖/擷自直播畫面）

重啟核四、反萊豬、珍愛藻礁、公投綁大選四大公投案將於下月18日舉行投票，中央選舉委員會今(18日)舉辦第2場次公投意見發表會，第18案「反萊豬」案從下午5點至6點，正方代表人為中廣董事長趙少康，反方代表人為中經院WTO及RTA中心副執行長李淳。《中時新聞網》透過直播，為讀者提供雙方最新發表內容。

趙少康抗議，按照規定，正反正反是不對的，是先講的後結論，中選會說又不是辯論。如果不是辯論，李淳就不能質疑我的話。

第二，中選會沒誠意，發表會不會放在六日？很多人要上班，怎麼看？第三，政府拿5800萬宣導，政府的錢也是納稅人的錢，應該也要給正方相對的經費。

言歸正傳，民進黨要進口萊豬的理由就是反萊豬就是反美，美國人會生氣，美國人都吃，不進口萊豬就不能進入CPTPP。民進黨搞愚民政策！我反萊豬，但我愛美國，拿到碩士全額獎學金，過去在美商工作，開美國車，都是美國貨，什麼時候反美國？且政府帶頭不吃美豬，美國人很生氣！

趙少康認為，應該標示萊豬和美豬，否則萊豬驅逐美豬。且還有高官說，不標示最好，大家都不吃。能這樣騙美國人嗎？他也會邀請AIT農業總監推銷美國農產品。趙少康強調，歐盟也不進口萊豬。

趙少康直言，人不如豬，豬不能吃萊劑，但人可以吃？萊劑這麼好，為何不給豬吃？為何大陸人不吃萊豬，台灣人要吃？美國三大養豬場都不養萊豬，為何要進口萊豬？我們開放萊豬，為何也還沒有進去CPTPP？李淳也曾說進去CPTPP關鍵在日本食品，怎會變成萊豬？張忠謀也沒說進口萊豬就能進去CPTPP！中國大陸和美國關係不好，又禁止萊豬，我們何必擔心大陸進去CPTPP？

趙少康問三反方問題：不進口萊豬就不能進去CPTPP？反萊豬就是反美國？為何不讓軍人吃美豬？

趙少康在第二回意見發表時表示，台灣一年吃37公斤豬肉，台灣到處都賣排骨便當，但沒有牛排便當，所以拿美牛跟豬比，是亂比一通。歐盟寧願多進口別的食品，也抵死不肯進口萊豬。

對於反方說禁萊豬就是政府承諾跳票，趙少康直言，公投是民意的展現，人民有人民的意志，沒有違反承諾。且美國不是台灣最好的朋友嗎？會為一點萊豬為台灣斷絕關係？怎會有這種可能！

趙少康強調，一天喝6晚豬肝湯就超標了，標示一下萊豬，有什麼困難？黃豆都可以標示，萊劑為何不能標示？萊劑對身體的影響，李淳有問過醫師嗎？高血壓有504萬人，為何非要進口萊豬？置台灣人健康於不顧？

趙少康認為，國情不一樣，台灣每人每年吃38公斤豬肉，就是科學。美國人也不吃內臟，也很少吃豬肉，台灣人沒也每天吃牛肉。且核電廠也牽涉美國，說停就停。

他最後說，政府沒有不守承諾，而是被人民推翻的；一年吃38公斤豬肉，就是證據。且立法院沒有用，只好靠公投。民進黨都用騙的，1218用選票四個同意，就是民意。

第18案「反萊豬進口」主文為「你是否同意政府應全面禁止進口含有萊克多巴胺之乙型受體素豬隻之肉品、內臟及其相關產製品」。