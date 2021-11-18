全球新冠疫情進入後期，各國恢復經濟活動，出現石油供不應求的狀況，傳出美國已要求大陸、印度、日本與韓國等主要石油消費國考慮釋出儲備原油，盼透過通力合作的方式，降低全球石油價格。

路透社報導，汽油價格與消費者物價隨著經濟復甦飆升，加上石油輸出國組織（OPEC）拒絕美國的增產要求後，推升國際油價一度漲到85美元，創下7年來新高，使得美國感受到極為沉重的經濟與政治壓力。

報導引述知情人士說法指出，過去幾周以來，美國總統拜登與高層幕僚討論，與日本、韓國和印度等親近國家合力釋出儲備原油的可能性，有趣的是，美國尋求討論的對象也包括大陸。

報導提及，經過初步接觸後，日本有正面回覆，韓國則強調會通盤檢視美國的要求，其他國家的態度則未明朗。此外，若各國合力釋油，美國也需要釋出2000萬到3000萬桶的原油，才能有助紓緩市場，可能由美國戰略石油儲備（SPR）出借或出售儲油。

不僅如此，消息人士透露，美國此舉主要是想藉著石油消費大國的想法，向OPEC傳達一項訊息，「你們得改變你們的做法了。」白宮拒絕對此事發表評論，有熟悉內情的人士指出，目前各國合力釋油的協商並未定案，且美國是否針對油價採取具體行動也尚未做出最後決定。