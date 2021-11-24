為了解青少年國際素養知能，金車文教基金會調查發現，因為疫情，青少年更願意主動關心時事，高達8成6認為了解國際事務是具備生活常識的基礎；在我國青少年眼中，日本被認為是對台灣最友善及他們最想移民的國家。

金車文教基金會在10月25日至11月15日間進行青少年國際素養調查，以國中、高中及高職生為對象，回收1萬1555份有效問卷（含網路問卷9406份、紙本問卷2149份），信心水準97％，有正負3％的抽樣誤差，施測後以統計套裝軟體進行統計分析。

調查指出，高達86.4％的青少年認為了解國際事務是具備生活常識的基礎；而在培養國際素養時，青少年最常遇見的阻礙是語文閱讀能力不足（83.3％），其次是國際文化理解不足（77.0％）和不了解外交事務（75.7％）。

面對全球多元夥伴關係，85.7％青少年認為日本是對台灣最友善的國家，其次分別是美國（71.4％）和韓國（35.5％）；若能選擇，有73.7％青少年希望可以移民到日本，其次是56.2％想移民美國，第三名是47.0％想移民韓國。

與歷年調查相比，國際社會福利協會理事長陳芬苓指出，青少年認為除華語、英語外不需再學習任何語言比例，從2019年的14.8％大幅上升至35.2％，但台灣身為島國，主要經濟仰賴出口導向的國際貿易，擁有多國語言人才非常重要，因此未來如何提高青少年願意學習多國語言的意願及環境，將是很重要的議題。

台北市華江高中三年級學生廖信雯表示，如果可以出國旅行或服務，他最想去剛果或是肯亞等非洲國家進行志工服務，希望不僅能幫助當地社會資源較匱乏的人們，同時體驗當地多元文化及民俗風情，並增進自己的國際素養能力。