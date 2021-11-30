為了應對正在全球快速擴散的新變種病毒，美國疾病管制與預防中心（CDC）周一宣布新的防疫指引，建議「所有」18歲及以上的人都「應該」接種新冠疫苖加強劑。

世衛組織上周五宣布在南非新發現的新冠變種病毒列為「高關注變異株」（Variant of ConcernVOC），並以希臘文第15個字母「Omicron」命名。世衛已經通知其194個成員國，只要感染數激增就可能造成嚴重後果，但目前尚無死亡病例與該新變種病毒有關。

美國CDC周一宣布「所有」18歲以上的成年人都「應該」在接種第二劑輝瑞/BioNTech或莫德納（Moderna）新冠疫苗後6個月、或在接種單劑型嬌生疫苗後兩個月，補打加強針。

與本月稍早發布的指引相比，這是微妙但重大的一項調整。此前的指引是年滿50歲的人，或18歲以上但接受長期照護者，應該接種加強劑，其餘年滿18歲者「或許」可以接種加強劑。現在這個用詞已由「應該」取代。

CDC主任瓦倫斯基（Rochelle Walensky）周一在聲明中表示，Omicron的出現進一步強化疫苗接種和加強劑的重要性，CDC將採取更加謹慎的立場。

《華盛頓郵報》（Washington Post）周一援引消息人士報導，輝瑞與合作夥伴BioNTech將在未來幾天向美國FDA申請為16歲和17歲者注射加強劑的授權。

《華爾街日報》則報導，美國FDA最快可能在下周批准為年滿16和17歲的人補打加強劑。

輝瑞、BioNTech和FDA尚未回應媒體置評請求。

美國CDC表示，目前美國還有4700萬名成年人尚未接種新冠疫苗，並呼籲他們盡快接種。