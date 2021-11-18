嘉縣梅山鄉是山區鄉鎮，清潔隊服務範圍遼闊，導致日常公共空間維護相當吃力，為使梅山內兩大公共場域幸福廣場及梅山公園的環境清潔度再提升，函請嘉義地檢署申請易服社會勞動人協助，日前共16名勞動人力前往打掃，鄉長林俊謀表示，2022年賞梅及賞櫻人潮將現，地檢署勞動人力適時解決清潔隊人力不足的問題。

因疫情肆虐，全台各地旅遊景點蕭條，出國旅遊更加受限，近來疫情趨緩，梅山鄉各景點湧入大量遊客，尤其近郊的梅山公園與梅山幸福廣場，遊客大幅提升。梅山鄉長林俊謀表示，考量2022元旦之際梅山公園梅花即將盛開，預估到訪賞梅花及觀賞櫻的人潮將比歷年多，為避免環境髒亂有礙觀瞻，向地檢署申請易服社會勞動人協助，避免清潔隊員增加額外負擔。

梅山鄉長林俊謀表示，梅山鄉公所清潔隊人力不足，因此計畫尋找公部門資源整合，感謝嘉義地檢署鼎力協助派遣社會勞動人到梅山，協助清潔整理維護及美化工作，增進梅山公園各處的環境衛生，防止病媒蚊孳生，並提升梅山地區觀光遊憩的環境品質，認為社會勞動人經由環境清潔工作，彰顯易服社會勞動讓政府、社會及社會勞動人三方皆受益。