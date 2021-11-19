反覆感染可說是長期照護者的的噩夢，常導致個案反覆進出醫院，照護者與家屬來回奔波忙得焦頭爛額，甚至偶爾會發生不明位置的感染發燒，令醫師也難以處理。

呼吸道、泌尿道、皮膚皺褶處、身體的黏膜都是個案容易感染的地方，特別是長期臥床、缺乏運動或營養不良的患者，更容易產生感染。

如何預防感染，減少細菌、病毒、黴菌等病原體伺機侵入身體的機會，是臨床照顧非常重要的目標。以中醫來看，這些輔助措施，都能舒緩感染的機率。

●經絡穴位按摩

針對呼吸功能不佳，導致血液含氧量偏低以及容易肺部感染的情形，中醫師會指導個案與家屬按摩肺經上的穴道，如魚際穴和經渠穴，可以強化呼吸系統能力。

針對泌尿道容易感染的現象，許多都是因為排尿不順暢，導致泌尿系統缺乏尿液沖刷，滋生細菌導致感染；中醫師會指導按摩腳上腎經的水泉穴與然谷穴，改善排尿困難與泌尿道易感染現象。

(圖/林舜穀中醫師提供)

●耳穴敷貼按壓

為了減少呼吸道與泌尿道的感染風險，中醫師會建議個案，可以在家屬和照護者的協助下，按壓耳部的氣管點與尿道點。

●藥食同源中藥

中醫師常用黃耆作為藥膳食補的基底，黃耆具有補養元氣，固護體表的效果，也能改善身體的免疫功能，減少感染的情形。

此外，生薑、花椒等藥材，除了是日常生活中常用的調味料以外，少量使用也能刺激腸胃道黏膜，保護消化系統免於受道食物中隱藏病原體的感染。

●飲食生活宜忌

有些個案因為身體功能的喪失而需要放置醫療管路，例如氣切管、鼻味管、導尿管、胃造廔管路等等。

這些管路都是容易產生感染的地方，照護者應該要每天持續進行消毒，並且注意造口附近是否有紅、腫、熱、痛等發炎現象，以及是否有大量分泌物，或是化膿出血等等。

※本文作者為臺北市立聯合醫院仁愛院區林舜穀中醫師。