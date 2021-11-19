交通部將在12月8日舉辦招商大會，大會主推的商案包括引進民間投資及重大採購計64案，釋出商機達1810億元，創歷年來最高。交通部近3年與民間業者成功簽約總額已逾3700億元，盼透過招商大會的媒合平台，振興疫後經濟，提升GDP增幅。

本次招商大會，亮點商案中有5件開發投資金額為超過百億元大案，大會以「智慧運輸開新局 幸福交通創商機」為主題，內容十分豐富多樣，包括軌道類、觀光類、港埠類及公路類等交通類別，預計創造約2378億元之效益，也讓交通建設及服務之品質不斷提昇，並力求安全與便捷。

大會當日將展示軌道站體及周邊土地開發、港埠商業設施及港區土地開發、機場商業設施開發、特定觀光風景區開發及國道服務區經營管理等多項可供民間參與之開發案件。

目前，較受矚目者有：軌道類的中壢火車站土地開發案、高速鐵路桃園車站特定區及高速鐵路新竹車站特定區車站專用區(二)開發經營案(商機計約395億元)；港埠類的臺中港觀光遊憩商業區興建營運投資案、基隆港旅運複合商業大樓招商案與臺北港物流倉儲區第二-1期土地招商案(商機計約238億元)等6大亮點商案，開發案件十分多元且深具投資發展潛力。

招商大會將在福華飯店擴大舉辦，藉由大會公開、透明之媒合平台，將2021年12月間至2022年底前可釋出之案件(包含民間投資商案及1000萬元以上之重大工程採購案件)，向業界招商引資，歡迎國內外優良民間企業共襄盛舉、參與投資。

為使出席業者能夠更深入瞭解各項招商計畫，交通部更將在大會安排專人簡報亮點商案，現場亦設有12個攤位展示參展案源並設置洽談區，可即時提供個別化諮詢服務，歡迎產業各界踴躍報名參加。