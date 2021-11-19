櫃買中心推出系列之「櫃買市場業績發表會」，在本周16到18日的「IC設計」、「富櫃200」、生技醫療」主題後，今（19）日「電子商務及文化創意」主題登場，由宇峻（3546）、91APP*-KY（6741）兩家上櫃公司線上說明業績資訊，下周到11月底還將連推「半導體」等五場主題業績發表會。

櫃買中心下周將於11月22日、23日、25日、26日接連推出「生技醫療」、「半導體」、「富櫃200」、「5G應用」等主題業績發表會，11月29日系列第十場次則由「電子商務」主題業績發表會壓軸。

櫃買中心表示，109年以來受到國際疫情影響，國內整體生技族群獲高度關注，而「生技醫療」產業也是櫃買市場重要特色產業之一，11月22日（下周一）將邀請製藥設備廠皇將（4744）、實驗動物試驗服務廠商樂斯科（6662）、及眼鏡鏡片製造商寶利徠（1813）等3家公司經營團隊，線上直播說明公司財務業務最新發展情形及產業概況。

櫃買中心表示，各場次業績發表會簡報資料可於會議前一營業日至活動網頁下載，投資人亦可於活動網頁提問欄位輸入想詢問公司的財務業務問題，各場次皆有錄製影音檔，置於櫃買中心網站提供點閱觀看。