軍公教元旦起調薪4％，其中包含教師的主管加給、學術研究加給與專業加給都調到相同比例。不過，全國教育產業總工會（以下簡稱全教產）表示，今年度加薪並不包含導師加給、特教加給與代課老師鐘點費，基層教師大罵：「人事總處真的把導師加給、特教加給當塑膠」、「代課老師鐘點費也是塑膠！」

全教產回顧上一次公教人員加薪情況，指出2018年政府調薪時，軍、公務人員都足足加了3％，但教師之學術研究加給調幅僅2.49~2.85％，且導師加給、特教加給調幅則為0，代課老師鐘點費也文風不動。

全教產提到，〈教師待遇條例〉第13條明白指出：「職務加給包括：對兼任主管職務者、導師或擔任特殊教育者加給之」。也就是說，教師的職務加給有3種：主管加給、導師加給、特教加給。但政府卻只有調整主管加給，不調導師加給、特教加給。

全教產指出，近來曾兩度發布新聞稿，呼籲政府勿把學術研究加給打折、勿忽略導師加給、特教加給，政府卻視而不見，「人事總處還是對〈教師待遇條例〉視而不見，真的把導師加給、特教加給當塑膠？代課老師鐘點費也是塑膠？」

導師的工作多如牛毛，全教產向政府喊話，盼重視教師導師加給及特教加給之問題。此外，近年政府在核算年終獎金時有納入主管加給，均刻意忽略導師加給及特教加給，同時也希望政府能將導師加給及特教加給，一併納入年終獎金內核算，卻一直落空。

全教產呼籲政府，將調薪制度法制化，應採納受僱者的意見，落實協商機制，要聽實質受薪人員之心聲，才能做出最合理最適切的決策。