19日舉行啟用典禮，校長郭秋勳表示，明道配合政府政策、縣府領導，推動綠能建設，希望讓明道大學成為中部地區最重要的綠能產業發展據點。 (吳建輝攝)

明道大學將開悟停車場改建為太陽能發電停車場，佔地面積達2300坪，每年可以發電80萬度的綠電，由永邦科技斥資5200餘萬元投入建設，未來將發電回賣給台電，平均每月能創造450萬以上的收益。(吳建輝攝)

彰化明道大學建置全國最大的太陽能停車場，每年可發電80萬度綠電，可有效減少700公噸二氧化碳排放量，等同種植926公頃造林的減碳效益，19日舉行啟用典禮，校長郭秋勳表示，明道配合政府政策、縣府領導，推動綠能建設，希望讓明道大學成為中部地區最重要的綠能產業發展據點。

教育部鼓勵各級學校設置太陽能發電設施，明道大學將開悟停車場改建為太陽能發電停車場，佔地面積達2300坪，每年可以發電80萬度的綠電，由永邦科技斥資5200餘萬元投入建設，未來將發電回賣給台電，平均每月能創造450萬以上的收益。

彰化縣副縣長林田富表示，彰化縣得天獨厚，擁有最佳的風場與日照，在綠能開發上也領先全國，吸引國內外風電及太陽光電業者前來投資，縣府更設立「經濟暨綠能發展處」來協助企業投資彰化，明道除了在綠能智慧發展有成為，對於農業發展也是不遺餘力，期許未來能與明道共同努力，打造更多綠能環境。

明道大學校長表示，明道與中華電信、永邦科技及晶元綠能公司四方產官學合作，打造有300席車位的太陽能停車場，明道12年前開始建置永續能源示範校園，校內路燈、室內溫水游泳池等都是使用太陽能，農業系的有機果園也是使用風力發電，如今太陽能停車場落成，也趁勢完成永續能源示範校園的最後一塊拼圖。

中華電信南區分公司總經理張義豐說，明道開悟太陽能停車場是目前國內最大、發電設施最完善的太陽能停車場，這次中華電信用運資通訊及互聯網專長，開發出綠能管理雲端監控平台，並用大數據預測發電量，提升發電效率，未來也將與明道材料能源系合作，培育更多綠能人才。