春節將至，指揮中心日前推動「春節期間入境檢疫方案」，分為「14+0」、「10+4」、「7+7」3種。其中針對「7+7」方案，指揮中心除要求入境時、返家檢疫前需接受PCR採檢，也要求返家第3天自費快篩，但考量入境者處於封閉狀態，指揮中心今宣布返家後的快篩改為公費。

根據「春節期間入境檢疫方案」，民眾若選擇的是「14+0」方案，14天檢疫期間都需在防疫旅館進行，入境時、期滿前都需接受PCR檢測，自主健康管理期間也需接受公費快篩；「10+7」方案則是前10天入住防疫旅館，後4天可返家，旅客入境時、返家檢疫前、居家檢疫期滿前都需接受PCR檢測；

至於「7+7」方案，則只限完整接種滿14天者，且接種廠牌需經WHO認可或國內通過EUA的，即AZ、莫德納、BNT、國藥、科興、嬌生、Covaxin及高端。選擇「7+7」方案者，前7天須入住防疫旅館或檢疫所，後7天則可返家檢疫。

根據原有規定，選擇「7+7」者入境時、返家檢疫前都需接受PCR檢測，在家第3天需自費快篩1次，檢疫期滿前得再做一次PCR檢測。今日指揮官陳時中宣布，針對「7+7」方案，顧慮到民眾入境後都處於封閉狀態，因此改為公費快篩，免得在連絡上不方便。