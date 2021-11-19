新竹市市長林智堅18日表示，新竹市第一劑疫苗涵蓋率達到90.7%，是全國第一，目前第二劑疫苗涵蓋率也達45%，高於全國平均，讓他相當開心。林刊出一張他比出「勝利」手勢的照片，強調他不是在比「耶」，而是提醒市民必須準時接種第二劑疫苗，保護自己也守護心愛的人。

林智堅18日在臉書發文，刊出一張自己對民眾比出「勝利」手勢的照片，林稱他不是在比「耶」，而是來關心市民們都打第二劑疫苗了沒？

林智堅指出，在大家共同努力下，新竹市第一劑疫苗涵蓋率達到90.7%，是全國第一；第二劑疫苗涵蓋率也達45%，高於全國平均。隨著季節轉換，新竹吹起九降風，新竹市政府陸續將疫苗施打站改於室內空間，持續守護市民朋友的健康。林呼籲，新竹市民一定要記得準時接種第二劑疫苗，因為此舉不僅保護自己，也守護心愛的家人和朋友。

此文發出後迴響熱烈，網友紛紛回應：「謝謝市長的提醒，我們新竹市防疫模範生」、「完成二劑疫苗了」、「住在新竹好安心，謝謝所有的防疫大使」、「有市長的提醒，想忘也忘不了」、「我新竹人我驕傲」、「第一名實至名歸」。