苗栗縣銅鑼杭菊開始盛放，觀光局參山國家風景區管理處為促銷銅鑼觀光，特別合辦「阿婆个菊田細路．銅鑼歲時記2021秋旅」一起體驗傳統農家在洗衣坑浣衣樂趣，並走進杭菊田裡，體驗一日採花阿婆，讓所有遊客體驗最真實的客庄生活。

參山國家風景管理處舉辦銅鑼杭菊秋季一日輕旅行。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處表示，這次銅鑼秋菊行，將安排在11月20、21、27、28等4日推出4梯次小旅行，今年以「阿婆个菊田細路」為主題，旅程從充滿愛情故事的歷史建築重光診所走起，踏入在地婦女最熟悉的洗衫坑親水體驗，最後走進杭菊花田，體驗「一日採花阿婆」的辛勞，要用最有厚度的生活日常，帶旅人玩出客庄地景新感動。

參山國家風景管理處舉辦銅鑼杭菊秋季一日輕旅行。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

參山處表示，苗栗縣銅鑼鄉是台灣杭菊花最大產地，無毒杭菊茶香氣迷人，每到11月花海更是鄉內一大盛事，雪白覆蓋的大地田野，被美稱為「11月雪」，每年都吸引數十萬遊客前來遊賞。竹竹苗區域觀光聯盟與在地業者共同合作深度小旅行，一步一腳印培養地方能量，打造具有文化厚度的觀光產業新標竿。

參山國家風景管理處舉辦銅鑼杭菊秋季一日輕旅行，體驗洗衫坑。（參山處提供／謝明俊苗栗傳真）

銅鑼觀光產業協會理事長洪西國說，今年『阿婆个菊田細路．銅鑼歲時記2021秋旅』，是延續去年大獲好評的『杭菊田野秋旅』經驗，但今年全程由在地夥伴規畫執行。團隊參與成員包含觀光業者、在地媽媽、退休阿婆、杭菊農人和文史工作者，大家花了好幾個月做田野調查，自己當旅行領路人，自己規劃旅行遊程，自己寫文案架網頁作宣傳，從頭到尾地產地銷，保證將最原汁原味的銅鑼生活，用最有質感的方式呈現在旅人腳下。