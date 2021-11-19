南韓三星電子周四（18日）線上舉行「三星先進製程晶圓代工生態系論壇2021」(Samsung Advanced Foundry Ecosystem；SAFE)，旨在和全球不同領域的合作企業召開的論壇。會上宣布今年有6家新成員加入此次論壇，矽谷「晶片大神」Jim Keller也在會上發表演說，引發市場猜測三星和這位傳奇人物合作的可能性，業界人士指出，兩者有可能合作開發AI相關晶片。

綜合韓媒報導，三星在SAFE論壇上，和其他合作夥伴討論有關GAA電晶體架構、AI、封裝技術等領域，將同智慧財產權（IP）、電子設計自動化（EDA）、設計解決方案合作夥伴（DSP）、封裝解決方案等領域合作夥伴，建立一個合作生態系統。

三星表示，目前已獲得3600個IPs和80款EDA技術，以發展GAA3奈米製程技術，主要提供半導體設計結構、加強封裝產線，擬於2022上半年投入生產。

SAFE的主要成員有德國西門子（Siemens）、荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）、美國新思科技（Synopsys）、英國半導體大廠安謀（ARM）、Google雲端等。

另外，三星表示今年新增6家全球企業加入，分別是EDA領域新增Xpeedic等4家公司、雲端領域則增加Fastone等2家公司。

值得一提的是，有傳奇處理器架構設計師之稱的Tenstorrent技術長Jim Keller也出席SAFE，並在會上發表演說，業界人士觀察，三星一直致力追趕其在晶圓代工領域最大的競爭對手台積電，有鑑於SAFE是三星與不同領域合作企業與會的一個論壇，未來Jim Keller極有可能和三星合作開發AI相關晶片。