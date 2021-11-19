高雄市政府12月31日將打造史上最誇張跨年晚會，首度由華視及民視聯手串連雙舞台精彩節目。華視製播的「2022高雄跨年晚會高流舞台」今（19日）宣布跨年晚會主持人名單，由「全方位藝人」蔡昌憲和「紅毯女神」瑪麗攜手主持。蔡昌憲向民眾、粉絲們喊話，邀請大家一同來高雄跨年，「高雄的鄉親『有閒』都可以在跨年當天來高流走一走，高流開幕後第一次辦跨年，我第一次主持高雄跨年，我第一次發片，大家陪我一起初體驗迎接2022。」

蔡昌憲出道12年日前推出首張個人專輯《有閒》，主持高雄跨年晚會，也將一展歌喉獻唱新歌，直呼：「非常地興奮、開心！這是我第一次在高雄跨年，很榮幸能接下高流開幕後的首場跨年音樂盛事！」他表示高雄是一個非常熱情的城市，會準備符合高雄活潑、有朝氣的衣服來凸顯出高雄的活力。

瑪麗不僅多次擔任金曲獎、金鐘獎星光大道主持人，今年更升格廣播電視金鐘獎典禮主持人，除了和蔡昌憲首次搭擋相當興奮外，最開心的就是能參與高流開幕後首次的跨年晚會，她說：「之前訪問曾在高流舉辦演唱會的盧廣仲，發現從規劃到和大家見面歷時了12年，現在整體園區落成，聽說還是最新的浪漫約會景點，同時身為主持人和遊客的我，非常期待去看夜晚高流建築的美！」

兩位主持人們也各自聊到對高雄的回憶，瑪麗表示她的阿嬤是高雄左營人，以前小時候都會回阿嬤家，過年時跟小孩們都會到各個鄰近的親戚家拜年吃飯，她說：「高雄對我而言，有著阿嬤永遠存在陪伴我的回憶。」曾擔任外景節目主持人的蔡昌憲則表示，過去來到高雄錄外景都感受到高雄人滿滿的熱情，很愛高雄一家在地的綠豆湯，幾乎是每來必吃的美食。

「2022高雄跨年晚會高流舞台」由華視主頻、華視教育體育文化台同步播出；中華電信MOD及Hami Video，也將以多視角技術完整呈現跨年現場；串流平台由LINE TODAY LIVE官方帳號及Yahoo TV!也加入同步直播行列，再加上市府現有網路平台如高雄一百Facebook以及高雄市政府YouTube等，滿滿的直播大平台就是讓全國民眾都能突破地域限制，精準捕捉倒數感動時刻，相關播出細節也將陸續公布。