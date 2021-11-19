中選會昨舉辦第2場公投意見發表會甫結束，立法委員何志偉與民進黨北市大安、文山區市議員參選人陳唐博19日於台北捷運大安站前，針對12月18日四大公投議題進行街頭宣講。

何志偉指出，核四需要花費800億才能重新啟用，加上在台灣地震頻繁的環境中，這台核四拼裝車無法確保其安全性，核廢料存放地點爭議更是無解，實在無法支持核四重啟。

他表示，四面環海的台灣仰賴國際貿易，因此成為一個值得信賴的貿易夥伴對台灣的經濟發展至關重要，不應該拒絕符合國際標準的豬肉進口。

陳唐博認為，公投是民主思辨以及公共議題討論的平台，不應該淪為政黨惡鬥的工具，公投綁大選會讓選務複雜，同時也會因為公投議題以及選人的選舉，造成公共議題討論的混亂。他也指出，三接是為了台灣的能源轉型以及南北的供電平衡，目前三接的方案已經比過去國民黨馬政府縮小90％，同時也避開藻礁，是兼顧環保與經濟發展的方案。

最後，何志偉與陳唐博共同呼籲民眾在12月18日的公投，為了台灣的未來，堅定投下四個不同意。