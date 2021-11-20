蘇貞昌赴高雄民進黨公投宣講 遇民團抗議爆肢體衝突

民進黨公投說明會高雄場20日在鳳山登場，副總統賴清德、行政院長蘇貞昌再度南下宣講，被罷免的基進黨台中立委陳柏惟也現身。蘇貞昌一登台，談及萊豬議題時，突遭「民間反瘦肉精毒豬聯盟」舉布條怒嗆假資訊突襲，場面火爆又尷尬。

「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠埋伏兩小時，等行政院長蘇貞昌登台時，突然舉布條怒嗆突襲。（袁庭堯攝）

民進黨公投說明會高雄場鳳山場由立委許智傑主辦，在地議員輪番接力宣講。賴清德講完後換蘇貞昌登台，蘇貞昌先是稱讚許智傑在鳳山推動建設有功，接著談到公投議題，直接批判萊豬議題全是國民黨在搗亂。

李建誠高舉「No Toxic Pork」反毒豬毛巾。（袁庭堯攝）

此時，坐在最前排的「民間反瘦肉精毒豬聯盟」發言人李建誠突然起立站上椅子，抽出「No Toxic Pork」反毒豬毛巾，高舉大喊「台灣人不吃瘋豬肉」、「為什麼不敢跟民團辯論」，蘇貞昌看了瞬時傻眼，一旁侍衛及員警立刻蜂擁而上，把人架住拖出現場。

李建成在會場外激動表示，蘇貞昌企圖散播不實的資訊，台灣人不該吃有毒的豬肉，為什麼蘇貞昌不敢跟民團面對面辯論。李建成控訴同時，一旁也有不少挺綠民眾激動怒嗆，同樣被警方架開。

李建成強調，應該讓公民投票得到充分正確資訊的揭露與辯論，不要花費人民血汗的納稅錢進行錯誤不實的護航毒豬宣傳，在場陪同的還有醫師蘇偉碩及同陣線的博士王文心。