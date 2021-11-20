今年5月有18名科學家聯名呼籲調查武漢病毒實驗室，懷疑新冠肺炎（COVID-19）並非起源於自然。不過其中1名專家近期投書《科學》（Science）雜誌，改口稱「零號病人」應是華南海鮮市場的女攤販，並認為疫情「起源於活體動物市場」。

美國亞利桑那大學生態及生物演化學系（Ecology and Evolutionary Biology）系主任沃洛貝（Michael Worobey）18日投書《科學》雜誌，稱目前一般被認為是零號病人的41歲陳姓會計，在紀錄上是2019年12月8日發病，但他曾表示當時的症狀來自牙齒問題，實際上要到12月16日才出現新冠肺炎症狀，這代表12月11日發病的華南市場女攤販才是零號病人。

陳姓會計住在華南市場以南約30公里處，是外界懷疑疫情並非起源於該市場的依據之一。但若他12月16日才發病，便代表其可能是疫情開始大規模傳播後的受害者；外界質疑早期病例僅有1/3到2/3與華南市場直接相關，則是因當時疫情已爆發達數週，且新冠肺炎無症狀感染者比例相當高，難以事後追溯。

由於最早期病患都與華南市場有關，尤其是與市場西邊會攜帶病毒的浣熊有關，沃洛貝指出，這為疫情起源於活體動物市場「提供了強而有力的證據」。

不過「路透社」（Reuters）19日指出，此則文章僅是投書，並非正式研究，也沒有為病毒本身的起源提供明確答案，因此事件真相仍不明朗。世界衛生組織（WHO）先前已提議建立1個新專家小組，用於繼續調查新冠肺炎的真正起源。