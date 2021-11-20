「這些冥幣是我在我家附近買的，就是要用這些冥幣來拿回他們讓我消費的錢。我覺得他們收費不合理，被他們騙了。」九派新聞報導，口口聲聲說自己被騙的李女，卻因以冥幣謊稱真幣換取被害單位轉款4.4萬元（人民幣，下同），近日被上海靜安區檢察院以詐騙罪提起公訴。

報導稱，2021年3月26日，李女花巨資在位於上海市某商廈的一家醫療美容機構購買並當場接受了祛皺、填充眼袋等醫美服務。

不過，回到家後，李女開始懊悔自己的衝動消費，覺得被騙了，便想著把已經刷卡出去的美容費再「刷」回來。

4月16日上午10點左右，李女和工作人員約好來到美容機構複診，工作人員十分熱情地接待了她。她告訴工作人員家裡人要查她的銀行對帳單，可不可以把自己上次刷卡消費的一筆4.4萬元退給她，她今天拿了等額的現金過來，說著她還讓工作人員看了看自己的包包，若隱若現露出5疊百元「人民幣」。

因為李女上次的大手筆消費，工作人員不敢得罪了這位「財神爺」，便立刻請示財務總監同意後，讓財務人員立即打款4.4萬元到了李女的銀行帳戶裡，並按照李女的要求，打款備註欄註明退回4.4萬元。

成功「騙」回4.4萬元後，李女便佯裝接電話，邊打邊下樓，離開了商廈。

李女離開後，工作人員提著李女留下的包包，把現金上交財務，結果發現除了2張百元的真幣外，用塑膠袋和廢報紙包裹的5疊都是冥幣！

工作人員立即聯繫李女，而李女卻拒接電話，拒絕歸還錢款。美容機構於是選擇了報案。

5月12日，李女在家中被公安機關抓獲歸案。到案後，李女如實供述了自己用冥幣騙取4.4萬元的事實，但是認為「我就是要拿這些冥幣來拿回他們讓我消費的錢」，並不認為自己的行為涉嫌犯罪。經過一番普法教育，李女最終認罪認罰，並在家屬的幫助下退賠了款項，獲得了被害單位的諒解。

承辦檢察官經審查後認為，李女以非法佔有為目的，騙取他人財物，數額較大，其行為已觸犯《中華人民共和國刑法》第二百六十六條，應當以詐騙罪追究其刑事責任。近日，靜安區檢察院以詐騙罪對李女提起公訴。