中油三接與藻礁生態系成了能源與環保的拉鋸，經濟部長王美花日前表示，三接若不蓋將年少137億度電，也會變成增煤的情況。珍愛藻礁公投領銜人潘忠政表示，政府用中南部民眾的肺來威脅三接非蓋不可，是非常可恥的事。

藻礁公投推動聯盟、台灣健康空氣行動聯盟、南部反空汙大聯盟等團體今(21)日立法院召開記者會，潘忠政指出，民進黨政府把原先的300場下鄉說明會提高到2100場，不斷告訴民眾未來每年將短少137億度電，為了要填補這空缺，中南部將多燒500萬噸煤電，「用中南部民眾的肺來威脅三接非蓋不可，這樣擴大洗腦人民的做法非常可恥！」

潘忠政指出，除了中油三接環評的程序不正義外，遷址替代方案、啟動自然地景審議等做法都是保護藻礁的方式，但這樣的機會卻在地方與中央互踢皮球下錯失了。

台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃表示，2021年全球極端氣候加劇，執政的民進黨竟還有一絲一毫增煤的念頭，表示這是一個喜歡吸燃煤奶嘴的政黨，否則怎麼會再拿增煤出來恐嚇30-40年來深受燃煤危害的中南部？2021年還要走燃煤的回頭路，這就是「煤電復辟！」

台南社大環境小組赴研究員林政翰分析，目前大潭再外推無法解決的核心問題，就是對海流必然造成影響，港口也會帶來沉積物阻斷海洋生物的迴游路路徑，如何影響沙的動態變化及藻礁生態都是未知，政府放縱高秏電、高碳排的褐色產業鍊卻不要求轉型，逼民眾要在空污和藻礁間做選擇，除了威脅更是欺騙。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅指出，針對三接延後，ˊ政府已經提出多項因應措施，包含提高既有台中、永安接收站的供氣能力，而一接、二接正在擴建，台中港的五接陸域儲槽部分也在興建；還有擴大需量反應機制、新增民營燃氣機組等，「政府既然做了那麼多準備，就應該要讓人民了解，而不是以電力短少、多燒煤來唬弄人民。