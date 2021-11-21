美國職業運動頂尖人物湯姆布雷迪(Tom Brady)最近意外遭到籃球名人堂選手皮朋(Scottie Pippen)的評論，湯姆布雷迪今年率領NFL坦帕灣海盜勇奪第55屆超級盃冠軍，生涯7冠成為聯盟空前的傳奇人物，美媒ESPN節目討論過，認為布雷迪足以並肩「籃球之神」麥可喬丹(Michael Jordan)的地位。

不過根據皮朋的看法，布雷迪沒那麼厲害，皮朋近來在GQ Sports的訪談指出，布雷迪甚至沒資格算是NFL第一。「很難把湯姆布雷迪視為NFL第一人，即使他拿下很多總冠軍。每支球隊有將近70個人，他有辦法打每個位置嗎？開球、棄踢是他踢的嗎？如果他不是扮演每個角色，他就必須把功勞歸給團隊。」

相較於籃球比賽，美式足球的位置更多，而且分成進攻組與防守組輪流上場。湯姆布雷迪身為四分衛是進攻組的核心，他傳球需要中鋒掩護，達陣需要外接員或跑衛，防守時他不能上場，只能仰仗防守組的隊友。

這個觀點與皮朋在自傳《Unguarded》提到的一致，他認為公牛王朝是團隊一起建立的，麥可喬丹不應攬走大部分的功勞。他再三強調團隊運動取得的成就不該只屬於一個人。

退役NFL球員史畢爾斯(Marcus Spears)在ESPN節目說：「NFL球員的平均職業生涯僅有3年半，湯姆布雷迪居然打進10次超級盃。想想看這難度：你轉隊了，你的球隊不強，你跟隊友不熟，你43歲了，然後你成為球隊打進超級盃的頭號功臣。」