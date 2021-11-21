買車買房是許多人的人生目標，但有網友發現，現在7、8年級生幾乎不敢開車上路，認為開車心理壓力很大，還不如騎機車來得舒坦，讓他好奇發文詢問，想了解大家的看法，貼文一出也引發網友熱烈討論。

原PO在PTT的八卦板上發文表示，自己周遭的7、8年級生都不太敢開車，原因在於他們覺得開車心理壓力很大，失去開車原本會比較舒服的本意，還不如坐小黃、騎機車、搭捷運，內心還舒坦些。

此外，原PO還對比上一代的5、6年級生，認為老一輩的人反而覺得開車沒什麼，甚至有許多長輩都是「人車和一」，轉彎、小巷、切車道都不用一看再看就順過，讓他更加好奇，「為什麼年輕的人越來越不敢開車？」

貼文一出很快就引發網友熱烈討論，多數人認為關鍵因素在於經濟的考量和停車位的限制，「找停車位麻煩」、「沒地方停很煩，交通標線又亂」、「老實說台灣車太多了，也沒停車位」、「每天叫外送都比買車養車停車便宜」、「養車比養房貴你不知道嗎」。

但也有部分網友持相反意見，留言指出「沒這回事，有小孩後幾乎都在開車」、「最近出事情的全都20歲的耶」、「我8年級，我很愛開車欸」、「平行時空喔，公司一堆年輕人都早早買車」。