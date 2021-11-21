穀保家商21日靠著壽星馮皓完投7局僅失1分，以5比1擊敗普門中學，奪下黑豹旗8強門票，用完投勝歡慶18歲生日。

馮皓前2局控球稍微不穩，2局下被普門打者連敲2支安打安打失掉1分，但他經過教練提醒後，第3局起控球回穩，連續5個半局讓對手3上3下，最終用83球完投失1分，僅被敲2安、投出4次三振1保送。

穀保總教練周宗志表示，馮皓這2年進步很多，「除了技術外，心態也成長很多，今年更上一層樓。他跟樂天桃猿的左投林子崴很像，無論球速、控球、穩定性都十分類似，是右投版林子崴。」

馮皓確定明年高中畢業後會投入中職選秀，周總指出，馮皓球速還有在持續進步，之前在盃賽中曾投到147、148公里，但他前2局速球找不到準確度，可能也與球探在看有關，因為隨著選秀越來越逼近，他給自己的壓力也越大。

這是馮皓生涯首度在生日當天先發，雖然很開心能在生日拿下勝投，但他十分在意失掉的那1分，「實在很不應該，開局自己有點亂掉，後來以控球為主，把位置丟出來，就有比較好一點。」

聽到教練說自己是「右投版林子崴」，馮皓謙虛的說：「學長變化球比較犀利，穩定度也比較好，自己的優勢應該是均速比較好一點，大約在142、143公里。」