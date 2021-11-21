俗話說人不可貌相，單從外表很難判斷一個人的好壞，有些看似人畜無害，其實精明過人，《搜狐網》運勢專欄就點名4大星座，外表唯唯諾諾，一副好欺負的樣子，但實際上有勇有謀，誰都惹不得。

巨蟹座：

巨蟹座個性溫和，看似好欺負，但其實這只是假象，真實的他們一點都不好相處，不惹事不代表他們怕事，一旦真的有人故意找他們麻煩，憤怒的巨蟹座寧願玉石俱焚，讓大家都下不了台，也不願意乖乖吃啞巴虧。

摩羯座：

摩羯座待人處事沉穩，許多事情看破不說破，但如果有人得罪他們，摩羯座表面雖然看起來風平浪靜，但心裡已經埋下了仇恨的種子，只要找到機會一定會報復回去，因為他們是那種有仇必報的人，絕不是任人擺布的對象。

獅子座：

獅子座熱情大方，很容易和人打成一片，總是一副笑呵呵的樣子，但其實跟他們熟識的人就會知道，私底下的獅子座個性急躁，遇到別人刻意找麻煩會立刻爆炸，這時誰出來說情都沒用，他們照樣翻臉不認人。

白羊座：

白羊座永遠都是笑嘻嘻的樣子，但這只是他們不想與人交惡，一旦有人一而再再而三的踩到他們的底線，不管對方是有意還是無意，爆氣的白羊座絕對不會善罷干休，一定會據理力爭，就算從此老死不相往來，他們也不在乎。