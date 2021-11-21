「秋鬥行腳」邁入第9天，21日進入嘉義縣市，台灣民眾黨嘉義黨部等支持者也聲援響應，陪走到嘉義火車站。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「秋鬥行腳」邁入第9天，21日上午來到嘉義縣水上鄉南靖火車站宣講，台灣民眾黨嘉義黨部也到場響應聲援。（讀者提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「秋鬥行腳」邁入第9天，21日上午來到嘉義縣水上鄉南靖火車站宣講，台灣民眾黨嘉義黨部也到場響應聲援，「秋鬥行腳」總指揮林子文表示，發起活動迄今，很多民眾認同他們主張的「反萊豬、護藻礁」訴求，民眾黨嘉義市黨部主委吳亭蓁更砲轟執政黨將反萊豬公投說成反美豬公投，如此操弄人民、狂打認知作戰的做法，讓人氣憤！

由民團組成的「秋鬥行腳」隊伍8點多從南靖火車站出發，中午途徑嘉義火車站站前廣場和嘉義民主圓環，傍晚行腳至民雄火車站，民眾黨嘉義黨部及支持者也一路陪同走到嘉義火車站，不少與會民眾更抨擊執政黨，只剩下顏色，沒有是非，似乎只要綠色執政，什麼訴求都是對的，希望有更多民眾能夠站出來。

林子文表示，發起活動迄今，有很多民眾認同他們主張的「反萊豬、護藻礁」訴求，尤其針對「反萊豬」，要用同意票撤銷蔡總統對進口萊豬行政命令，保護台灣的食品安全以及國人健康，至於藻礁，林子文也說，台灣是世界極少數擁有藻礁的生態環境，希望民眾能支持藻礁永存，守護珍貴生態環境，呼籲大家12月18日一定要出來投票。

本身是醫師的吳亭蓁砲轟，民進黨罔顧人民健康，一意孤行開放萊豬進口，質疑為何在野時反萊牛，執政卻挺萊豬？雙重標準令人不敢苟同，呼籲執政黨審視自己標準不一的行徑。

吳亭蓁說，萊豬進口議題，民眾黨認為政府只需明白標示並做好源頭管理，讓民眾能夠清楚辨別做出選擇，便可減少大眾疑慮，但執政黨卻選擇只標示產地，針對萊劑標示卻技巧性規避的方式來魚目混珠，更將反萊豬公投說成是反美豬公投，美豬進口已20年，我們從未反過美豬，反對的是萊劑，如此操弄人民、狂打認知作戰的做法，讓人氣憤！

吳亭蓁也針對藻礁議題提出質疑，為何天然氣三接工程執意要蓋在珍貴的藻礁上？明明可以另尋它地建造，卻堅持蓋在藻礁上，指當年蔡英文寫下「藻礁永存」4個字，如今卻打臉自己，換個位子換個腦袋，吳亭蓁強調，人民要的東西很簡單，給孩子安心健康的食物、留給下一代美好的環境，呼籲執政黨不要拋棄正港的台灣價值。