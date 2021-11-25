花蓮市路燈有8900餘盞，路燈電費及管養費每年逾2500萬元，造成市庫沉重的財政負擔。市公所推動路燈認養，新的1年有蕭氏企業認養50盞，最近又有里民愛心不落人後，民運里民共認養168盞路燈，市長魏嘉賢感謝出錢出力的愛心人士，一起為花蓮市民點亮回家的路。

花蓮市民運里長林美靜號召里民認養路燈，市長魏嘉賢感謝出錢出力的愛心人士，一起為花蓮鄉親點亮回家的道路。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

市公所自2017年8月推出路燈認養辦法，以每年1盞1000元的費用，開放讓民眾及企業認養，迄今各界約認養近800盞。連續5年參與路燈認養的蕭氏企業蕭雄彰盼有更多人共襄盛舉認養路燈，魏嘉賢推崇蕭董事長熱衷社會公益，逾30年參與社區守望相助工作，也認養家扶中心學童長達20多年。

連續5年參與路燈認養的蕭氏企業蕭雄彰盼有更多人共襄盛舉認養路燈。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市民運里民同樣愛心不落人後，在里長林美靜的號召下，全里連續4年認養路燈，今年全里共認養168盞，捐贈16萬8千元。林美靜說，1年1000元點亮一盞明燈，就能換來社區安全，是絕對值得的，會持續支持市公所路燈認養活動。

市公所財政課長張秋惠表示，路燈認養為一年一期，希望民眾撥冗捐款，持續認養路燈做公益，今年認養者於12月15日前完成繳費，仍可於相同的路燈上貼附認養者名字。認養路燈的捐款收據，可作為所得稅扣繳捐贈之用，可撥打話03-8322141轉分機171洽詢余小姐。

魏嘉賢提醒民眾，如果有發現照明不足的地方，或是路燈不亮，一定務必要跟市公所反映，最後他代表花蓮市民再次感謝民運社區每一位好朋友。期盼有更多的社區朋友加入認養路燈的行列，一起為花蓮市民點亮回家的道路。