據統計，過去每個出養童平均等待4至6個月就能找到家，然而，近3年來有越來越多出養童有特殊健康的議題，照顧更為不易，全球疫情肆虐也拉長了收養的期程；勵馨基金會台北分事務所仍有15個孩子在等待收養，目前平均每個孩子需要等待至少1年，才能到達幸福的終點站。

勵馨基金會台北分事務所自2009年開始提供收出養服務，至今已協助160名小腳丫找到幸福的家，勵馨全國三個據點共幫助了400名孩子找到收養家庭。

勵馨收出養服務督導賴沂錚指出，近年特殊需求兒童及大孩子的比例增加，加上收養文化仍有努力的空間及全球疫情影響，孩子等家的路更為漫長，甚至有時遙遙無期；過去出養童多為1歲以下的健康孩子，但自去年至今，有語言、肢體發展遲緩等特殊需求的孩子，比例已佔當年度在案量的3成。

賴沂錚說，即便台灣收養文化逐漸開放，但大眾對於孩子健康照顧仍持顧慮和擔心，較少有收養人願意收養有特殊健康議題的孩子。近兩年疫情影響，推遲了孩子就醫評估及治療安排，孩子跟原生家庭會面、跟收養父母的媒親見面、收養父母的訪視會談都改用視訊進行，進行跨國收養的孩子也因邊境管控，無法回到國外收養家庭生活。

捐款可洽助養小腳丫專線：02-23626995；或勵馨基金會台北分事務所官網。