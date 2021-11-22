大陸宣布對立陶宛外交關係降級，立陶宛前總理思科威爾內里表示，台灣代表處順利設立，意味立陶宛將會與中國斷交。藍委關心我是否會與立陶宛建交？對此，外交部長吳釗燮表示，目前工作重點在實質關係，建交並非當前重點。

吳釗燮今天在立法院外交及國防委員會回應國民黨立委廖婉汝詢問，台灣與立陶宛是否可能建交時表示，當前我們的工作重點是推動實質關係，無論是經貿或人與人之間的交流，目前有關與立陶宛的基礎要先做好，建立邦交不是目前工作重點，要先把雙方可合作項目建構好。

國民黨立委溫玉霞詢問，美國總統拜登考慮抵制北京冬奧，台灣是否跟進？吳釗燮表示，拜登所謂的抵制是運動員照常去，官員不去，其他幾個國家已討論跟進，外交部非權責單位，但如果有跨部門的討論，外交部也會參與。

他說，目前我方官員份量足夠的要去大陸也不是很容易的事，此事必須要有跨政府部門討論才能有最後定論。