22日東北季風南下，環保署已發佈揚塵預警通知，請雲林縣環保局、彰化縣環保局及第四河川局等單位採行揚塵應變措施，今日亦會同雲林縣政府辦理現勘，了解揚塵發生狀況。

環保署說，22日沿海空曠地區達9至11級強陣風，麥寮測站最大陣風風速達22m/s以上，為輕度颱風等級，目前出海口大沙洲已完成綠覆蓋、高灘地上22口井已連接噴水水線至沙洲，持續噴水運作中，相較以往，今天雖仍發生河川揚塵，懸浮微粒PM10濃度一度達327μg/m3，達橘色警示等級，但能見度還算良好，尚無進一步惡化，顯示各單位提早實施應變措施，對抑制揚塵發揮一定成效。

針對揚塵應變措施，除了雲林縣環保局透過網站跑馬燈及FB訊息發布，並通知測站周邊營建工程及砂石場加強裸露地表覆蓋及減少造成擾動揚塵作業。另第四河川局於西濱大橋至濁水溪出海口沙洲、崙背草湖地區、二崙清潔隊前區域，實施裸露地灑水及其他加強覆蓋措施。

環保署表示，為改善濁水溪河川揚塵，今年以來，總計鋪設稻草蓆及碎石級配、灑水系統、防塵網等措施共215公頃。106年揚塵發生59日，今年截至11月22日止共發生4日，已大幅降低。環保署提醒在強烈東北季風強時，容易造成下風處之雲林縣、嘉義縣市空氣品質惡化，提醒民眾隨時留意最新空氣品質資訊，民眾可以利用「環境即時通」手機APP隨時掌握空氣品質資訊。